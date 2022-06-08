تراثنا اللامادي ثروتنا المتجددة.. احتفالية فنية تراثية لكلية السياحة بجامعة دمشق

دمشق-سانا

في إطار فعالياتها ونشاطاتها الداعمة للسياحة الثقافية نظمت كلية السياحة بجامعة دمشق بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الشعبي اليوم احتفالية فنية تراثية بعنوان (تراثنا اللامادي ثروتنا المتجددة).

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق مجموعة من الفقرات الموسيقية والموشحات والمولوية والعراضة الشامية وفقرات غنائية وشعرية وعزفاً منفرداً.

الدكتورة أسماء الفوال نائب عميد كلية السياحة للشؤون العلمية بجامعة دمشق أكدت في كلمة لها أن التراث الثقافي اللامادي والتراث الشعبي أحد المقومات السياحية في سورية وتحرص الكلية على ربط المسار النظري للمقررات بسوق العمل وإشراك الطلبة عملياً في القطاع السياحي مبينة أن الكلية تسعى بالتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفعيل هذا الجانب على أرض الواقع وإبراز دور التراث الثقافي اللامادي في التنمية السياحية.

الدكتور طارق محجوب حيبا رئيس جمعية إحياء وحماية وتوثيق التراث الشعبي لفت إلى أن الاحتفالية تهدف إلى إحياء التراث الشعبي اللامادي والذي يتضمن العادات والتقاليد والطقوس الشعبية المتعارف عليها حسب القدم والزمن.

الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد اعتبر أن النشاطات الثقافية والتراثية تؤكد حضارة وتاريخ سورية العريق بشكل خاص وبلاد الشام بشكل عام وتدل على الترابط الوطني بين بلدان المنطقة وضرورة المحافظة على التراث القومي لأمتنا ومواجهة المخططات العدوانية التي تستهدف هذا التراث.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق ونوابه ورئيس فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية عدنان الحفار وعميد كلية السياحة الدكتور رسلان خضور وحشد من طلاب الكلية.

هيلانه الهندي

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