بوتين ورئيسي: مواصلة العمل في إطار عملية أستانا لتسوية الأزمة في سورية

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدداً من القضايا الثنائية والدولية بينها الوضع في سورية.

وذكر الكرملين في بيان نقله موقع “روسيا اليوم” أن بوتين ورئيسي تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين وأكدا مجدداً على الالتزام بمواصلة العمل في إطار عملية أستانا لدعم تسوية الأزمة في سورية.

كما أعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لمستوى العلاقات الروسية الإيرانية والسعي المتبادل لمواصلة تطويرها بما يشمل تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وفيما يخص الوضع حول برنامج إيران النووي أكد الطرفان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه أن يضمن الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشكل كامل.

كما عبر بوتين لرئيسي عن تعازيه في حادث القطار الذي وقع صباح اليوم في إيران وأودى بحياة عشرات الاشخاص.

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