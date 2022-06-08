إلغاء ربع الرحلات الجوية في مطار شارل ديغول في باريس ليوم غد

باريس-سانا

أعلنت شركة مطارات باريس عن إلغاء ربع الرحلات الجوية ليوم غد عقب إضراب من قبل موظفي مطار شارل ديغول للمطالبة بزيادة الأجور.

ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن الشركة الرئيسية العاملة في مطار شارل ديغول قولها: إنها ألغت 85 رحلة قصيرة ومتوسطة المدى ليوم غد لتلبية متطلبات هيئة الطيران المدني الفرنسية مشيرة إلى أنه من المخطط له أن يحدث تغيير في مواعيد الرحلات الطويلة وأنه سيتم التواصل مع الزبائن المعنيين مباشرة.

وكانت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا طلبت من الشركات تقليل عدد رحلاتها ليوم غد بينما واجهت العديد من المطارات الأوروبية مؤخراً صعوبات كبيرة في إدارة المسافرين بسبب نقص الموظفين.