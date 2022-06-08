وزير الخارجية الهنغاري: سياسة الاتحاد الأوروبي مرهقة وخاطئة

بودابست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم أن السياسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي حالياً مرهقة وخاطئة للغاية لافتاً إلى اهتمام بلاده بوجود اتحاد أوروبي قوي يحتوي على أعضاء أقوياء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سيارتو قوله أمام البرلمان الهنغاري: إن سياسة بروكسل الراهنة تقوم على محاولة إملاء شروطها على أعضاء الاتحاد الأوروبي وتهدف بشكل أساسي إلى إنشاء ما سماه الولايات المتحدة الأوروبية.

وأضاف سيارتو: إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون قوياً إذا التزمت الأمم بتقاليدها وقيمها وإذا تم إضعاف هذا الارتباط وهو ما يحدث في بروكسل مؤخراً فإنه والدول الأعضاء فيه سيصبحان أضعف.

وأوضح سيارتو أن الحكومة الهنغارية تتصرف وفقاً لإرادة شعبها الذي دعمها وهذا جوهر الديمقراطية.

وحول موقف الحكومة الهنغارية بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أكد الوزير الهنغاري مجدداً أن بلاده لا تزال مقتنعة بأن هذه العقوبات لا ينبغي أن تنطبق على إمدادات الغاز الروسي والتي دونها لا يستطيع الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن أن يبقى على قيد الحياة.

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