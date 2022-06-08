1406 طلاب من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في مراكز استضافة تربية الرقة

الرقة-سانا

يواصل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة القادمون من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية تقديم امتحاناتهم في مراكز الامتحانات بمنطقة السبخة في ريف محافظة الرقة المحرر وسط إجراءات وتدابير اتخذتها مديرية تربية الرقة لتأمين الأجواء المناسبة لهم.

مدير تربية الرقة فراس العلو أوضح في تصريح لمراسل سانا أن مديرية التربية تقدم بالتنسيق مع محافظة الحسكة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” خدمات الإقامة والإطعام لـ1406 طلاب وطالبات في مراكز الاستضافة بمنطقة معدان في ريف المحافظة المحرر البالغ عددها 12 مركزاً والذين قدموا من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية لتقديم امتحاناتهم.

مدير مركز زور شمر صالح الفرج أوضح أن الخدمات تتوفر وفق الإمكانات المتاحة إلى جانب دورات تعليمية مكثفة وجلسات مراجعة قبل تقديم كل مادة.

عدد من الطلاب لفتوا رغم صعوبة الوصول من قراهم وبلداتهم إلى مراكز استضافتهم إلى أن العلم هو مستقبلهم وأن محافظة الرقة وفرت لهم الخدمات المناسبة حيث أشار الطالب محمد من منطقة تل أبيض إلى أنه جاء لتقديم امتحانات التعليم الأساسي وكله أمل بالنجاح بينما لفت الطالب إسماعيل من منطقة الجرنية إلى أن تقديمه لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي يمثل خطوة على طريق تحقيق حلمه في متابعة تعليمه.

ويتقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في الرقة 11918 طالباً وطالبة و9848 طالباً وطالبة في شهادة الثانوية العامة بكل فروعها.

محمد الفرج

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