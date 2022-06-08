مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 690 فلسطينياً الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 690 فلسطينياً بينهم 76 طفلاً و19 امرأة خلال شهر أيار الماضي.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في تقرير لها اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا العدد هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري بعد أن سجل شهر نيسان 1228 حالة مشيرة إلى أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار كانت في مدينة القدس وبلغت 401 حالة بينها 58 طفلاً و16 امرأة.

ولفت التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد تصعيداً كبيراً في انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين من إعدامات ميدانية وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال التي رافقتها انتهاكات جسيمة بحق الأسرى وعائلاتهم موضحة أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 4700 أسير بينهم 32 امرأة ونحو 170 طفلاً وفتى.

وتطالب الخارجية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى باستمرار المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى ومحاسبة المسؤولين عنها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency