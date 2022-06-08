زراعة نحو 4500 دونم بالبندورة في السويداء

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بمحصول البندورة في السويداء خلال الموسم الحالي إلى نحو 4500 دونم منها 4240 دونماً مروية والباقي بعلاً.

وذكر مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحات المزروعة بمحصول البندورة المروي بلغت 106 بالمئة من الخطة المقررة جراء الإقبال على زراعة هذا المحصول في مواقع الآبار فيما وصلت المساحات المزروعة بعلاً إلى 37 بالمئة من الخطة المقررة نظراً لعدم توافر مخزون كاف من الرطوبة في التربة يشجع على الزراعة.

ولفت حامد إلى أن زراعة البندورة للموسم الحالي مستمرة في بعض المواقع وتأتي في المرتبة الأولى بين الزراعات الصيفية في السويداء وتؤمن جزءاً من الاحتياج المحلي للسوق كما تحقق مصدر دخل للعديد من الأسر العاملة في هذا المجال.

وتجاوز الإنتاج الإجمالي المحقق من البندورة في السويداء خلال الموسم الماضي 75 ألف طن.

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