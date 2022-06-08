إسلامي: ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة

طهران-سانا

رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المزاعم المطروحة ضد البرنامج النووي الإيراني وأكد أنه ليس لدى إيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة وأي موقع وأنشطة غير معرفة معتبراً الوثائق المزعومة بهذا الصدد بأنها تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى على إيران.

وأشار إسلامي في تصريح اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية إلى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسودة القرار الغربي المعادي لإيران وقال إن التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث “ألمانيا وفرنسا وبريطانيا” وأميركا وتقديم مسودة قرار ضد إيران هو في الواقع تحرك سياسي في سياق سياسة الضغوط القصوى والتي تتم متابعة أهدافها الرئيسية بدعم الكيان الصهيوني.

ولفت إسلامي إلى حالات الاتهام الغربية ضد إيران وقال إن حالات اتهاماتهم موجهة لإيران منذ 20 عاماً وأن موافقة إيران على الاتفاق النووي جاءت لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.

إلى ذلك أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن إيقاف كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية رداً على السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم على نطاق واسع لكن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضاً واجباً على طهران لذلك أصدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح ومقياس التدفق الخاص بالوكالة وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل.

وكان مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان فى إيران كاظم غريب ابادي دعا أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية والكف عن السلوكيات السياسية السلبية في تعاطيها مع الجانب الإيراني.

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