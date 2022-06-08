نادي الوثبة يطلق مدرسته الصيفية بكرة القدم

حمص-سانا

أطلق نادي الوثبة بحمص مدرسته الصيفية بكرة القدم للفئات العمرية من 7 إلى 14 عاماً والتي تستمر لنهاية شهر آب القادم .

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير الأكاديمية المدرب ماهر دالاتي أن هناك إقبالاً كبيراً على التسجيل من قبل الفئات العمرية الصغيرة حيث بلغ عدد المنتسبين 200 مشيراً إلى أنه تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات وفق المواليد حيث يتم تدريبهم على مدار الأسبوع تحت إشراف مدربين أصحاب خبرة وكفاءة من النواحي التربوية والرياضية.

وعن أهمية المدرسة الصيفية قال دالاتي الهدف من المدرسة إكساب المتدربين المهارة الرياضية واكتشاف المواهب وزجها بفرق قواعد النادي إضافة إلى احتواء الجيل الصاعد وملء أوقات فراغه خلال الصيف.

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