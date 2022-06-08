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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

2022-06-08

  • الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين (ميغ29) وتدمير 8 دبابات وراجمتي صواريخ والقضاء على أكثر من 160 من المتطرفين الأوكرانيين
  • الدفاع الروسية: مروحيات (مي 35) تدمر مقرات قيادة وآليات مدرعة أوكرانية
  • وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر هائلة في العتاد العسكري والأفراد وتفقد أكثر من 300 من عناصرها و6 دبابات و4 راجمات صواريخ خلال 3 أيام من القتال في سفياتوغورسك

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