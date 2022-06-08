- الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين (ميغ29) وتدمير 8 دبابات وراجمتي صواريخ والقضاء على أكثر من 160 من المتطرفين الأوكرانيين
- الدفاع الروسية: مروحيات (مي 35) تدمر مقرات قيادة وآليات مدرعة أوكرانية
- وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر هائلة في العتاد العسكري والأفراد وتفقد أكثر من 300 من عناصرها و6 دبابات و4 راجمات صواريخ خلال 3 أيام من القتال في سفياتوغورسك
لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
انظر ايضاً
لحظة بلحظة.. مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون ينشرون مدرعات وراجمات صواريخ حول صوامع الحبوب الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون …