الصالح: 115 قرضاً تنموياً منحها برنامج دعم المسرحين لإقامة مشروعات صغيرة في حمص

حمص-سانا

كشف المهندس وائل الصالح مدير فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بحمص أن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم منح منذ إطلاقه بالمحافظة 115 قرضاً تنموياً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة نحو 344 مليون ليرة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بفائدة مخفضة وبسقف 5 ملايين ليرة للمقترض الواحد حسب نوع المشروع.

وأوضح الصالح في تصريح لـ سانا أن هذه المشروعات تسهم بتكوين تنمية مستدامة ودخل ثابت وإدخال المسرحين بسوق العمل واستثمار طاقاتهم في كل ميادين العمل والإنتاج الحرفي والزراعي والخدمي وغيرها.

وبالنسبة للمكافآت الشهرية التي يمنحها البرنامج للمسرحين كشف الصالح أن عدد المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين في مرحلته الأولى للعام 2019 في المحافظة بلغ 3209 مستفيدين بينما استفاد 2592 مسرحاً في المرحلة الثانية للمشروع عام 2020.

وقال: يستفيد المسرح من البرنامج بمكافأة شهرية قيمتها 36800 ليرة لسنة كاملة وتتوقف الاستفادة عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام سواء كان دائماً أو بموجب عقد سنوي ويقبل للتسجيل بالبرنامج كل من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة أو المسرح نتيجة الإصابة بغض النظر عن خدمته وليس لديه أي معاش أو راتب وأن يكون غير عامل بالقطاع العام أو الخاص.

ويقول المسرح أحمد كردي: إنه حصل على قرض بقيمة مليون ونصف المليون ليرة أسس فيه مشروع تربية أغنام في قريته الذهبية بريف حمص الغربي وتطور مشروعه خلال عام من ثلاثة إلى خمسة رؤوس وقريباً سبعة رؤوس مشيراً إلى أهمية استمرار دعم المسرحين لضمان نجاح وتطوير مشروعهم.

بينما حصل المقترض المسرح يامن الخرفان على قرض بقيمة مليون ونصف المليون ليرة افتتح فيه محلاً لبيع الخضار والفواكه وهو ملتزم بدفع الأقساط المطلوبة منه رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه تجارة الخضار والفواكه بالنظر إلى ارتفاع الأسعار للمواسم وعدم استقرارها لافتاً إلى ضرورة زيادة قيمة الإقراض لتتناسب مع ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع الصغيرة.

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