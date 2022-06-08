8 من حزيران 1919- تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق

دمشق-سانا

1815- 39 ولاية ألمانية توافق على الاتحاد في كيان واحد وفقاً لدستور كونفدرالي عرف باسم قانون الكونفدرالية.

1919- تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.

1942- القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة سيدني بأستراليا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1944- الجنرال برنارد مونتغمري يصل إلى ساحل نورمندي لقيادة القوات البريطانية المشاركة في أكبر عملية إمرار بحري في التاريخ والتي انتهت بتحرير فرنسا وهزيمة القوات الألمانية واضطرارها للانسحاب من فرنسا.

1986- انتخاب كورت فالدهايم رئيساً للنمسا.

2014- تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور.

من مواليد هذا اليوم…

1625- جيوفاني كاسيني، عالم رياضيات إيطالي.

1936- كينيث ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1982.

من وفيات هذا اليوم…

1042- الملك هارديكانوت، ملك إنكلترا.

1845- أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي للمحيطات.

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