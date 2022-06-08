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السفير الروسي في واشنطن: الحوار الروسي الأمريكي عند أدنى مستوياته

2022-06-08

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق ونقل موقع روسيا اليوم عن أناتولي أنطونوف قوله خلال حديث للقناة الروسية الأولى إن “الحوار السياسي الروسي الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق وتم تقويض الثقة وينهار التعاون حتى في تلك القضايا التي تمثل اهتماماً مشتركاً واضحاً والتواصل بين الجانبين محدود ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية”.

وأوضح انطونوف أن تعامل السفارة الروسية مع السلطات الأمريكية تم تجميده بمبادرة من الجانب الأمريكي مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي تم تجميده بمبادرة من واشنطن في الـ 25 من شباط الماضي لأجل غير مسمى.

وأضاف إن الرقابة على الأسلحة أصبحت ليست أولوية للإدارة الأمريكية على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار أنطونوف إلى أن الحوار حول الأمن السيبراني انقطع أيضا ولا توجد أي فرصة في الوقت الحالي لاستئنافه معتبراً أنه من الضروري أن تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات للتصدي للموجة من رهاب الروس في الولايات المتحدة وأعرب عن قناعته بأن “التفكير السليم سيتغلب” مضيفاً إن “الدولتين العظميين لا بد لهما أن تتعاملا”.

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