زيدان والخطيب مكرمان فيه… اختتام أسبوع الفيلم السوري في بغداد

بغداد-سانا

اختتمت في بغداد مساء اليوم فعاليات أسبوع الفيلم السوري تحت شعار “من بغداد هنا دمشق” بعرض فيلم “غيوم داكنة” للفنان أيمن زيدان.

وزير الثقافة العراقي حسن ناظم جدد في حفل الختام الذي حضره السفير السوري ببغداد صطام جدعان الدندح ترحيب شعب وحكومة العراق بالوفد السينمائي السوري والفنان الكبير دريد لحام مؤكدا أن زيارة الوفد شكلت دفعا جديد لتعميق العلاقات الأخوية السورية العراقية وللشروع في أعمال مشتركة في جميع الحقول الثقافية.

المدير العام لدائرة السينما والمسرح العراقية أحمد حسن موسى عبر عن شكر فناني العراق لأشقائهم السوريين الذين صنعوا هذا الأسبوع الخلاق البهيج.

وكرمت وزارة الثقافة العراقية الفنانين أيمن زيدان وباسل الخطيب تثمينا لإنجازاتهما الإبداعية المميزة.

وأعرب الفنان الخطيب في تصريح لمراسلة سانا في بغداد عن “سعادته بالمشاركة في الأسبوع وما تمخض عنه من حوارات عميقة أفضت إلى الاتفاق على أعمال سينمائية مشتركة سورية عراقية” معربا عن الأمل بأن يتم الشروع في فيلم سينمائي سوري عراقي مشترك من بطولة الفنان دريد لحام ومشاركة فنانين من البلدين الشقيقين.

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