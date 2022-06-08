لجنة تحقيق أممية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

نيويورك-سانا

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف ممارسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وعددت اللجنة في تقرير نشرته اليوم ونقله “مركز أنباء الأمم المتحدة” بعضا من انتهاكات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومنها التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم والتهديد به وأعمال هدم المنازل وإقامة المستوطنات وتوسيعها والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال إضافة إلى فرض الحصار المشدد على قطاع غزة مستنكرة امتناع المجتمع الدولي عن محاسبة قوات الاحتلال ومستوطنيه على انتهاكاتهم المستمرة للقوانين الدولية.

وأصدرت لجنة التحقيق تقريرها بعد إجراء تقييم للتوصيات التي قدمتها لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق السابقة وغيرها من آليات الأمم المتحدة بالإضافة إلى جلسات استماع خاصة.

وركز تقرير اللجنة على عدم احترام كيان الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية وانتهاكاته وتجاوزاته للحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة.

بدورها انتقدت رئيسة لجنة التحقيق نافانيثيم بيلاي عدم تنفيذ معظم توصيات اللجان السابقة بما فيها دعواتها لضمان المساءلة بما يخص انتهاكات الكيان الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان معتبرة أن “عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب دليلان قاطعان على أن “إسرائيل” لا تنوي إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ولا ممارسات التمييز التي تنتهجها باستمرار ضد الفلسطينيين والذي هو في صلب الإجراءات الممنهجة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

يشار إلى أن تقرير اللجنة سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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