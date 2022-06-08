موسكو: النازيون الأوكرانيون ينشرون مدرعات وراجمات صواريخ حول صوامع الحبوب

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إقدام قوات النظام في كييف بنشر المدرعات وراجمات الصواريخ ومدافع أمريكية في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف ومناطق دونيتسك وتطلق منها النار باتجاه أراضي روسيا.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: “نشرت قوات كييف في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر ام 777 الأمريكية وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية” مضيفاً: إنه في قرية نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك قامت الجماعات الأوكرانية المتطرفة بنصب مدفعية وراجمات الصواريخ في الصوامع وأطلقوا منها النار بشكل مكثف على البلدات القريبة.

وأوضح أنه في قرية نوفو إيكونوميتشيسكوي في دونيتسك وقرية نوفو فاسيليفسكي في منطقة سومي تتمركز وحدات من قوات كييف في مواقع تخزين الحبوب والبطاطا معززة بالمدفعية والصواريخ وحذر ميزينتسيف من أن هدف النازيين الأوكرانيين من هذه الإجراءات هو الاستفزاز من أجل الرد بإطلاق النار وفقاً لسيناريو تم إعداده بتغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام

أوكرانية وغربية واتهام القوات الروسية بتنفيذ ضربات عشوائية للبنى التحتية المدنية وتعريض الأمن الغذائي الأوكراني للتهديد.

ولفت ميزينتسيف إلى أن الجيش الأوكراني يستخدم مدافع هاوتزر من تسليح حلف الناتو في قصف المناطق الحدودية الروسية القريبة من صوامع حبوب خاركوف التي تمركزت فيها قوات أوكرانية مؤخراً.

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