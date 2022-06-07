دونيتسك: النازيون الجدد في أوكرانيا يقصفون المدن بسب وضعهم البائس

دونيستك-سانا

كشف قائد كتيبة “بياتناشكا” التابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن الغرب يقدم لأوكرانيا أسلحة بذخيره غير كافية مؤكدا أن النازيين الجدد يقصفون المدن بسبب وضعهم العسكري الميؤوس منه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قائد كتينة بياتناشكا قوله إن القوات الأوكرانية تتلقى الأسلحة من الدول الغربية لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية .

وأشار إلى أن النازيين الجدد في أوكرانيا يقصفون المدن بسبب وضعهم الميؤوس منه مشددا على وجوب نظر السلطات في أوكرانيا إلى الوضع القائم بشكل موضوعي.

وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم عن القضاء على 30 عنصراً من القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا .

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