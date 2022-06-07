مصرع ثلاثة أشخاص جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة في بلغاريا

صوفيا-سانا

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم اليوم جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة عند معبر سكة حديد دون حراسة شمال غرب بلغاريا.

ونقلت اسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها: “إن الشاحنة التي كانت تنقل أحجاراً لأعمال البناء على طريق سريع يربط بين العاصمة صوفيا وميناء الدانوب في فيدين اصطدمت بقطار ركاب بالقرب من منطقة غارا أوريشيتس ما أدى إلى مصرع ثلاثة اشخاص وهم سائقا القطار وسائق الشاحنة ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث”.

ويعود آخر حادث كبير مشابه شهدته بلغاريا إلى العام 2016 في قرية هيترينو شمال شرق البلاد وأسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 30 آخرين لدى خروج قطار عن السكة.

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