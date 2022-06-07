بحرية الاحتلال تجدد استهداف الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب شواطئ رفح جنوب القطاع وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال يومياً استهداف الصيادين الفلسطينيين لمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.

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