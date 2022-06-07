عودة التيار الكهربائي لمحطات ري المرحلة الأولى من بحيرة تشرين في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدر عودة التيار الكهربائي لمحطات ري المرحلة الأولى من بحيرة “16 تشرين” ووضعها في الخدمة بشكل كامل اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأشار المهندس حيدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن أعمال الصيانة تمت بجهود ورشات من الشركة العامة لكهرباء اللاذقية في تحديد الأعطال ووصلها بسرعة كبيرة.

وبين حيدر أن الأراضي المستفيدة من مياه الري من ضخ المرحلة الأولى “الدامات وجبريون والمختارية ورويسة الحرش وستخيرس وبدميون وعين اللبن والجنديرية والقبارصية والخريبة والشلفاطية ومنجيلا والخلالة والشير والبصة والحمي وفديو والصنوبر والجريمقية وروضو واليغنصة وستمرخو وسقوبين وبكسا وجبرو وجناتا”.

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