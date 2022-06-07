الخارجية الروسية: سنواصل توثيق حالات التمييز ضد الروس

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل مراقبة وتوثيق أي مظاهر للتمييز ضد الروس والناطقين بالروسية في العالم.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: “سنواصل مراقبة تطور الوضع حول الروس والمواطنين الناطقين بالروسية وتسجيل البيانات حول أي مظاهر للتمييز من أجل جذب انتباه قيادات الدول الأجنبية إلى هذه الجرائم ومطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية الدولية تجاه مواطنينا”.

وأكد البيان عزم موسكو بذل كل جهد ممكن لحماية حقوق الروس أو الذين لديهم علاقة بروسيا ولو ضئيلة في أي مكان في العالم مشددة على الحاجة لدراسة مظاهر التعصب في المنطقة الأوروبية الأطلسية بشكل جاد ومحايد.

وسخرت الوزارة من ادعاءات الديمقراطية الكاذبة التي تروجها الدول الغربية لنفسها قائلة إن دول (الديمقراطية النموذجية) “تعلن رسمياً التزامها بسيادة القانون ومع ذلك فإن الاضطهاد العدواني للروس يظهر بشكل مقنع وأن المجتمعات الغربية لم تفشل فقط في التخلص من المشاعر التمييزية والعنصرية ولكنها استمرت أيضاً في تشجيعها”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت تقريراً في السابق عن انتهاك حقوق المواطنين الروس في الدول الأجنبية ملاحظة أن الحقوق تنتهك بشكل خطير في دول البلطيق وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة وكندا.

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