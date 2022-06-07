تخصيص مركز في ريف الرقة المحرر لتصحيح الأوراق الامتحانية للتعليم الأساسي

الرقة-سانا

خصصت مديرية التربية في محافظة الرقة مركزاً لتصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بشهادة التعليم الأساسي وذلك في مدرسة الباسل في ريف الرقة الشرقي المحرر في السبخة.

وبين مدير التربية بالرقة فراس العلو في تصريح لمراسل سانا أن المديرية باشرت تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات بعد استكمال تجهيز المركز وتأمين احتياجاته من الكوادر البشرية وكل مستلزمات العمل.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على القائمين على المركز بضرورة الحرص على إعطاء الطالب حقه أثناء عملية تصحيح الأوراق عبر الالتزام بدقتها والمراجعة وجمع العلامة والتقيد بالسلالم.

وتقدم لامتحانات التعليم الأساسي في الرقة 11918 طالباً وطالبة.

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