بيسكوف: لا توجد مواقف واضحة بشأن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن أي مواقف واضحة بشأن خطة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ووفقاً لوكالة نوفوستي قال بيسكوف للصحفيين اليوم : “هناك بيان للرئيس فلاديمير بوتين الذي أوضح أنه يجب على أوكرانيا أن ترفع الألغام في المداخل إلى موانئها ما سيسمح للسفن بعد تأكد عسكريينا من عدم نقلها للأسلحة إلى أوكرانيا بدخول الموانئ وتحميل الحبوب ثم إذا لزم الأمر وحتى بمساعدتنا التوجه نحو المياه الدولية”.

وأشار بيسكوف إلى تصريح للرئيس بوتين مفاده بأن روسيا لن تستخدم الممرات المحررة من الألغام لإجراء أي أعمال هجومية، وتضع سلطات كييف بنفسها العديد من العقبات أمام تصدير حبوبها فإضافة إلى إحراق المخازن بالحبوب في ميناء ماريوبول قامت القوات الأوكرانية بزراعة الألغام في مياه البحر الأسود الأمر الذي يعرقل نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بحراً.

من جهة أخرى نفى بيسكوف صحة المعلومات التي تشير إلى رفض بلاده مناقشة وضع خيرسون وزاربوروجيه في المفاوضات مع أوكرانيا مثل قضيتي القرم ودونباس ورداً على سؤال بهذا الخصوص قال بيسكوف اليوم “ذلك كله خطأ وهذه معلومات غير صحيحة”.

وكانت صحيفة أزفستيا نقلت عن مصدر روسي رفيع المستوى أن موسكو لا تعتزم مناقشة وضع منطقتي خيرسون وزابوروجيه في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا إذا ما أجرت كييف اتصالات مع موسكو وذلك مثلما حدث مع قضية شبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا ودونباس التي اعترفت روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتيها دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency