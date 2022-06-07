طفل يقتل والده برصاصة في فلوريدا الأمريكية

واشنطن- سانا

قتل طفل يبلغ من العمر عامين والده في فلوريدا الأمريكية بعدما أطلق النار عليه عن طريق الخطأ من سلاح ناري محشو بالرصاص كان متروكاً دون أي رقابة في المنزل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج “جون مينا” قوله في مؤتمر صحفي: إن رجال الشرطة تلقوا بلاغاً عن إصابة رجل برصاصة حيث اعتقدوا بداية أن هذا الرجل البالغ 26 سنة والذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير أطلق النار على نفسه لكن الابن الأكبر أعلم المحققين أن شقيقه البالغ من العمر سنتين هو من أطلق النار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المسدس الذي اطلقت منه النار كان موجوداً داخل حقيبة متروكة على الأرض وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب بلعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر فيما كان أفراد الأسرة الخمسة ومن بينهم طفلة تبلغ خمسة أشهر موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادثة.

وحسب السلطات فإن الوالدين كلاهما كانا في حالة إفراج مشروط بعد إدانتهما بجرائم عدة ترتبط بإهمال أطفالهما وتعاطي المخدرات.

وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مماثلة تسجل في الولايات المتحدة ففي آب 2021 قتل طفل يبلغ عامين أيضاً والدته التي كانت تحضر اجتماعاً عبر تطبيق زوم بإطلاقه رصاصة على رأسها عبر سلاح كان موضوعاً في حقيبة ظهر وكان محملاً بالذخيرة ودون قفل مفتاح الأمان.

وتسجل حوادث القتل هذه في ظل احتدام الجدل بشأن انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة بعد تسجيل حوادث إطلاق نار مميتة خلال الأسابيع الماضية في متجر مستشفى ومدرسة أودت بحياة العديد من الأشخاص فيما يواصل لوبي السلاح ضغوطاته لمنع تغيير القوانين التي تسمح باقتنائه بشكل فردي من قبل الأمريكيين.

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