الانتهاء من عمليات حصاد محصول العدس بالحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة حصاد المساحات المزروعة بالعدس المروي والبالغة 1800 هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة المهندس جلال بلال لمراسل سانا أن عمليات الحصاد التي بدأت منذ أسبوعين انتهت حيث اقتصر إنتاج المحافظة من محصول العدس لهذا العام على المساحات المروية فيما خرجت المساحات البعلية عن الإنتاج نتيجة الجفاف وتوقف الهطول المطري مشيراً إلى أن إنتاج المحافظة من محصول العدس يسوق في أسواقها المحلية لتأمين حاجة الأهالي من هذه المادة الغذائية.

يشار إلى أن عمليات حصاد محصولي القمح والشعير مستمرة في محافظة الحسكة حيث أوشك حصاد محصول الشعير على الانتهاء.

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