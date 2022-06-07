ملتقى الصناعات الغذائية يبحث معوقات تطورها

دمشق-سانا

تركزت مداخلات الصناعيين المشاركين في ملتقى الصناعات الغذائية الذي أقيم مساء اليوم ضمن فعاليات (معرض فود أكسبو 2022) حول معالجة المعوقات التي تواجه منشآت الصناعات الغذائية في توريد المواد الأولية وتأمين حوامل الطاقة وتمويل الاستيراد.

وقدم الصناعيون مجموعة من المقترحات منها معالجة الأسعار التأشيرية وتشجيع عملية التصدير والعمل على حل مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج والسماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية لإعادة تصنيعها وتصديرها وتقديم تسهيلات في استيراد المواد الأولية ودعم عملية التصدير.

وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وفي رده على مداخلات الصناعيين أكد أهمية اللقاء مع الصناعيين لبحث المعوقات التي تواجههم وإيجاد حلول وتوافقات للنهوض بالصناعات الغذائية التي حققت الأمن الغذائي خلال سنوات الأزمة لافتاً إلى أن كل المقترحات التي قدمها الصناعيون ستكون باهتمام الحكومة لمعالجتها بالتعاون مع الاتحادات وأن الوزارة بدأت بخطة الزراعات التعاقدية لتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية الزراعية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أوضح أن اللقاء مع الصناعيين فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول جميع القضايا الخاصة بالقطاع الغذائي والتي تعتبر من القطاعات الرائدة في سورية والحاضرة في أسواق الكثير من الدول لافتاً إلى أنه سيتم التعاطي بإيجابية مع معظم الطروحات التي قدمها الصناعيون ضمن الإمكانيات المتاحة بما فيها إمكانية تعديل الأسعار الاسترشادية وتقديم تسهيلات للحصول على إجازات الاستيراد للصناعي وتخفيض كلف مدخلات الانتاج وتشجيع الصادرات الصناعية.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أن الحوار والتكامل بين جميع القطاعات أساس النجاح للوصول لقرارات تخدم مصلحة الوطن وأن تعاون اتحاد غرف التجارة والزراعة ساهم بزراعة مساحات كبيرة من الذرة خلال العامين الماضي والحالي مبيناً أنه يجب التركيز في المرحلة القادمة على الحد من نسبة الفاقد من المنتج الزراعي عبر الاهتمام بطرق النقل والتخزين والتصنيع إضافة إلى البحث عن طرق للتقليل من الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج وإيجاد بدائل لتصنيعها وزيادة انتاج السلع محلياً وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.

الرئيس التنفيذي المنظم للملتقى غياث شماع أكد أهمية الحوار للوقوف على واقع الصناعات الغذائية من خلال اللقاء المباشر بين الصناعيين والوزراء للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجههم والنهوض به بالقطاع الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

أحمد سليمان وطارق السيد

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