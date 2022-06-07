الدفاع الروسية تكشف عن تحصينات جديدة للمسلحين الأوكرانيين في مستشفيات خاركوف

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز قوات النظام في كييف نقاطاً لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف ومكولاييف.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: “قام عسكريون من القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الإقليمية بتجهيز نقاط لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في خاركوف في مباني المستشفى السريري ومستشفى المدينة رقم 25 وعيادة الغدد الصماء التابعة لمعهد أمراض الغدد الصماء وعيادة الأطفال رقم 23”.

وحذر ميزينتسيف من أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم باحتجاز موظفي ومرضى المؤسسات الطبية بالقوة بحجة ضمان سلامتهم مشيراً إلى أن مسلحي الدفاع الإقليمي في مكولاييف جهزوا مواقع إطلاق نار في مباني المركز الطبي في شارع بوغرانيتشنايا وفي المستشفى بشارع فلوتسكايا ونصبوا مدفعية وراجمات صواريخ في المنطقة المجاورة.

وتابع ميزينتسيف “جهز مسلحو القوات الأوكرانية تحصينات ومستودع ذخيرة وتم تلغيم المنافذ المؤدية إلى المرفق الطبي في كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مبنى المستشفى رقم 2”.

كما أشار ميزينتسيف إلى أنه تم أيضاً تجهيز تحصينات تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في مبنى المستشفى في قرية أوغروييدي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالإضافة إلى نشر راجمات صواريخ وأسلحة مدفعية في المنطقة.

وخلص ميزينتسيف إلى أن هذه الحقائق وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي تم تجاهلها حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية على الرغم من التصريحات المتكررة لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا الاتحادية للاستجابة الإنسانية.

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