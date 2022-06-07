انسحاب نيبينزيا من اجتماع أممي احتجاجاً على اتهامات باطلة لروسيا

نيويورك-سانا

انسحب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على اتهامات باطلة لروسيا صدرت عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ديمتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي قوله: “اتهمنا ميشيل زوراً بإثارة أزمة الغذاء .. لقد تحدث بفظاظة ووقاحة لدرجة أن المندوب الروسي غادر القاعة”.

وأضاف بوليانسكي: “ببساطة هذا أمر مذهل إلى أي مدى تدهور الاتحاد الأوروبي وقادته”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن الأخطاء طويلة الامد التي ارتكبتها الدول الغربية في سياساتها الاقتصادية والعقوبات الأحادية على دول أخرى أدت إلى حدوث تضخم عالمي وزيادة الفقر ونقص الغذاء على مستوى العالم.

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