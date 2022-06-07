رئيس صربيا: إغلاق الأجواء أمام لافروف لبلغراد هجوم على بلادنا

بلغراد-سانا

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن استيائه لإغلاق ثلاث دول أوروبية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبلغراد والتي أسفرت عن تأجيل الزيارة ويصفها بالهجوم على بلاده.

وقال فوتشيتش في تصريح للإذاعة والتلفزيون الصربي: “لم أتفاجأ بتأجيل زيارة لافروف للعاصمة الصربية بلغراد لوجود محاولات مسبقة لتغيير المسار عندما منعت دول أوروبية تحليق طائرة لافروف ومن الطبيعي التعبير عن الاستياء والرفض لمحاولات منع الحوار وتوتير الأجواء”.

وأكد فوتشيتش أن تلك التصرفات هي هجوم على بلاده قائلاً: ” لم أر منذ فترة طويلة مثل هذه الهستيريا وحملة الهجمات المنظمة على دولة صغيرة واحدة” مشيراً إلى أن مراسلي العديد من وسائل الإعلام الغربية تجمعوا في بلغراد عشية زيارة لافروف لغرض تقديم زيارة وزير الخارجية الروسي بصورة غير مواتية لصربيا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أمس أن إغلاق ثلاث دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف المتجهة إلى صربيا قطع قناة اتصال أخرى مع روسيا بينما اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين ذلك التصرف بمؤشر إلى عقدة نقص سياسي.

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