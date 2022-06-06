رئيس المكسيك يقاطع قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس

مكسيكو-سانا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقاطعته لقمة الأمريكتين التي تنعقد اليوم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجاً على استبعاد واشنطن دولاً أمريكية منها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوبرادور قوله في تصريح اليوم لن أحضر القمة لأنه لم تدع إليها كل دول أمريكا معرباً عن رغبته بضرورة تغيير السياسة التي تم فرضها منذ قرون وهي سياسة الإقصاء.

يذكر أن رئيس المكسيك الذي يعد أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة هدد منذ أسابيع بعدم المشاركة في القمة إذا استبعدت الولايات المتحدة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وهو ما حصل بالفعل.

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