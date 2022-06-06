تكريم 400 أسرة شهيد على مدرج جامعة دمشق

دمشق-سانا

تقديراً لتضحياتهم كرمت مؤسسة وسام الخير الخيرية في حلب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الدفاع وجامعة دمشق اليوم 400 أسرة شهيد وذلك خلال حفل أقيم على مدرج الجامعة تخللته فقرات غنائية وقصائد شعرية ومعزوفات موسيقية لكورال أبناء وبنات الشهداء.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين سعي الوزارة الدائم وعبر برامج عملها المستمرة على توفير الدعم لذوي الشهداء والجرحى وذلك على مسارين رئيسيين أولهما توجيه القطاع الأهلي لدعم هذه الفئة ذات الأولوية الاجتماعية وثانيهما توجيه الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية على منح الأولوية بالاستفادة من القروض المدعومة لتأسيس المشروعات متناهية الصغر لصالح ذوي الشهداء والجرحى وكذلك التوسع ببرنامج المعونة النقدية لجرحى الدفاع الشعبي.

بدوره مدير مديرية الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع اللواء بسام بري أكد أن أبناء سورية منذ فجر التاريخ هم صناع نصر وحياة يجسدون في أفعالهم قبل الأقوال أخلاق مدرسة عريقة في الشجاعة والتضحية والشرف والكبرياء معتبراً أن تكريم ذوي الشهداء هو تمجيد لقيم الشهادة ووفاء للشهداء وبطولاتهم.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسام الخير وليد البوشي وجه تحية إكبار وإجلال لأرواح الشهداء الأبرار الذين تعتز الهامات بهم فخراً وشموخاً وقال: إن شهداء الوطن سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء ورسموا بدمائهم الطاهرة حاضر الوطن ومستقبله وقدموا أغلى ما يملكون في ميادين الشرف والكرامة وكانوا مثالاً في العطاء والتضحية ومجابهة أصعب أنواع العدوان والإرهاب.

وعبر عدد من أهالي الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بشهدائهم حيث أشارت السيدة سهام سلوم زوجة شهيد إلى أن تكريم أسر الشهداء لفتة مميزة تعبر عن الاهتمام بهم ودعمهم فيما شكرت كل من يسرى عبد الله درويش ومرمر ريما القائمين على حفل التكريم مؤكدتين أن تضحيات الشهداء كانت من أجل الوطن الذي لا يعلى عليه.

حضر حفل التكريم محافظ دمشق المهندس عادل العلبي ومديرة المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء اللواء لميس رجب ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان وأمينا فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني وفرع دمشق حسام السمان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء رابطة خريجي العلوم السياسية.

يشار إلى أن مؤسسة وسام الخير الخيرية بحلب أسست عام 2019 وتقدم مجموعة من الخدمات الطبية والصحية والإغاثية والمساعدات العينية والمادية للأسر المحتاجة وذوي الشهداء ومصابي الحرب.

مهند سليمان وهيلانه الهندي

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