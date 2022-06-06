الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى في معتقلات الاحتلال بطريقة مخالفة تماماً للقانون الدولي الإنساني.

كما أدانت الوزارة بشدة إجراءات الاحتلال التنكيلية بحق الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة 40 عاماً من بلدة إذنا غرب الخليل المضرب عن الطعام لليوم الـ96 ورائد ريان 27 عاماً من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس المضرب لليوم الـ61 مما يعرض حياتهما لخطر شديد يقترب من إعدامهما.

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