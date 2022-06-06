الوفد السينمائي السوري يطلع على مقتنيات المتحف الوطني العراقي في بغداد

بغداد-سانا

اطلع الوفد السينمائي السوري المشارك في أسبوع الفيلم السوري المقام حالياً في بغداد خلال زيارته إلى المتحف الوطني العراقي على آثار الحضارات التي قامت على أرض الرافدين كالسومرية والبابلية والآشورية والآكادية ومراحل التأسيس الحضاري الذي نهض به العراقيون عبر التاريخ.

وقدم مدير المتحف شروحات عن الحضارات العراقية ومحتويات المتحف الأثرية ومراحل نشوئه وتطوره إضافة إلى ما تعرض له من نهب لخزائنه تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الأمريكي عام 2033.

واطلع الوفد السوري على مساعي العراق لاستعادة أكثر من ألف قطعة أثرية مسروقة من قبل شبكات تهريب دولية.

كما زار الوفد مقر شبكة الإعلام العراقية واستوديوهاتها ومرافقها الصحفية والتلفازية واطلع على متحفها الوثائقي.

وكان برفقة الوفد السوري الدكتور أحمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح والدكتور منتصر الحسناوي مدير عام دائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة.

وكانت فعاليات أسبوع السينما السورية انطلقت في بغداد يوم السبت الماضي بتنسيق بين دائرتي السينما والمسرح في سورية والعراق.

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