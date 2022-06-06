إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة الكينية بانفجار شمال شرق البلاد

نيروبي-سانا

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة الكينية إثر انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة غاريسا شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الصومال.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة المحلية قولها اليوم إن “عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور سيارة تابعة للشرطة كانت ترافق موكب نائب بالبرلمان في بلدة هولوغو بالمقاطعة ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط بجروح خطيرة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأشارت الشرطة إلى أن هذا التفجير يعد الثاني الذي يستهدف مقاطعة غاريسا خلال أسبوع.

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