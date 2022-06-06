في تصعيد جديد.. بريطانيا تنوي تزويد نظام كييف بقاذفات صواريخ

لندن -سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن خطط لتزويد النظام الأوكراني بقاذفات صواريخ يصل مداها إلى ثمانين كيلومتراً وذلك في إطار المساعي الغربية لمزيد من تأجيج الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة ستزيد بشكل كبير من قدرات القوات الأوكرانية مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات (هيمارس) الصاروخية بعيدة المدى فيما بلغت قيمة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى الآن 53 مليار دولار.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تزويد واشنطن ولندن وأوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى طريق محفوفة بالمخاطر وأن مثل هذه التصرفات يمكن أن تودي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة لم تستهدفها من قبل إذا سلم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

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