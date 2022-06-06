كازاخستان: أكثر من 77 % من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

نور سلطان-سانا

أعلن رئيس لجنة الاقتراع المركزية في كازاخستان نورلان أبديروف أن 77.18 بالمئة من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية المقترحة خلال الاستفتاء العام الذي جرى أمس في البلاد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أبديروف قوله “إن عدد المواطنين الذين صوتوا لصالح حل المسألة التي تم طرحها في الاستفتاء العام بلغ ستة ملايين و163863 شخصاً من مجموع الأشخاص المشاركين في التصويت في مناطق البلاد كلها أي بنسبة 77.18 بالمئة.. وبلغت هذه الأغلبية المطلقة في كل منطقة من المناطق السبعة عشرة”.

وأفادت لجنة الاقتراع المركزية سابقاً بأن نسبة المشاركة في التصويت بلغت وفق المعلومات التمهيدية 68.44 بالمئة.

وكان جرى أمس في كازاخستان الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور بناء على اقتراح قدمه الرئيس قاسم جومارت توكاييف في الـ 29 من نيسان الماضي بهذا الخصوص بهدف إدخال حزمة من التعديلات في الدستور لتحديث النظام السياسي في البلاد.

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