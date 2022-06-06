المئات يتظاهرون في روما للمطالبة بالتحقيق في جرائم كييف في دونباس

روما-سانا

تظاهر المئات من المواطنين الإيطاليين في العاصمة روما أمس للمطالبة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية وكتائب النازيين في دونباس منذ عام 2014 وحتى الآن.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المتظاهرين طالبوا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دونباس منذ 2014 وبدؤوا في جمع التواقيع على عريضة لتقديمها إلى هذه المحكمة كما طالبوا بانسحاب إيطاليا من حلف شمال الأطلسي الناتو ووقف توريد الأسلحة إلى كييف.

وأشار السياسي الإيطالي أميديو أفونديت الذي أشرف على تنظيم المظاهرة إلى أن نحو ألف شخص تجمعوا للتظاهر وقال “لقد أعلنا عن حاجة إيطاليا للخروج من جنون الحرب الاقتصادية برفع العقوبات عن روسيا ووقف إرسال الأسلحة إلى كييف لأن ذلك يؤجج الصراع”.

وأضاف “لن يتسنى حل النزاع في دونباس بمشاركة الأمم المتحدة إلا بعد التوقف عن سياسة ومحاولات عزل روسيا عن الساحة الدولية”.

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