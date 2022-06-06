الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية الغربية والساحلية خلال ساعات بعد الظهر والمساء وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الغربية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق بعض المناطق الساحلية الشمالية وتكون الأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 33 / 17 32 / 17 33 / 18 القنيطرة 28 / 15 27 / 16 28 / 17 درعا 32 / 16 31 / 18 33 / 18 السويداء 28 / 15 28 / 16 29 / 18 حمص 30 / 16 29 / 18 31 / 18 حماة 33 / 19 32 / 20 33 / 20 الحسكة 38 / 24 38 / 25 36 / 25 اللاذقية 27 / 20 27 / 19 26 / 19 طرطوس 26 / 18 26 / 18 26 / 20 حلب 34 / 19 33 / 18 33 / 19 إدلب 30 / 18 29 / 19 31 / 19 دير الزور 37 / 23 36 / 24 37 / 24 الرقة 35 / 21 34 / 21 35 / 22

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency