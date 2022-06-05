في يومه الأخير… توقيع أكثر من عشرين اتفاقية في معرض الشحن والتخليص الجمركي

دمشق-سانا

أثمرت نتائج معرض الشحن والتخلص الجمركي الدولي في يومه الأخير عن توقيع عدد من الاتفاقيات للتصدير الخارجي بين الشركات المشاركة في المعرض وشركات أخرى مشاركة في معرضي “الرعاية الطبية” و”فود إكسبو” المقامين حاليا على أرض مدينة المعارض في دمشق.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام الشركة المنظمة للمعرض أنس ظبيان أنه تم خلال المعرض عقد مجموعة لقاءات بين الشركات الغذائية والطبية وشركات الشحن والتخليص بشكل مباشر أثمرت عن توقيع 15 اتفاقية في القطاع الغذائي للتصدير إلى عدة دول و7 اتفاقيات تعاون في القطاع الطبي مع معامل للأدوية لتصدير منتجاتها إلى بعض الدول.

وفي ختام المعرض عقد ملتقى لطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات الشحن والنقل حيث أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور أن وزارة النقل تقدم كافة التسهيلات للنقل وأن سورية تمتلك أكبر أسطول للشحن في الوطن العربي ويوجد فيها 1100 شركة شحن ونقل موضحاً أن كافة معوقات النقل خارجية مؤكداً على ضرورة المعاملة بالمثل من دول الجوار.

كما قدم خلال الملتقى ممثل من إدارة مكافحة المخدرات عرضاً عن استراتيجيات مكافحة المخدرات وآلية المكافحة العملياتية وضوابطها كما عرض نماذج لطرق مبتكرة لإخفاء المخدرات بغية تهريبها داعياً مكاتب الشحن للإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها.

الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات غياث شماع أشار إلى أن ملتقى الحوار بين شركات الصناعات الوطنية السورية وشركات الشحن طرح المشاكل والمعوقات ومنها بعض الإشكالات في المناطق الحدودية وارتفاع تكاليف الشحن الباهظة وإمكانية تخفيضها من قبل شركات النقل والشحن والإجراءات الجمركية لتخفيف قيمة المنتج في السوق الداخلية والتصدير.

رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني الدكتور رياض الصيرفي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المعرض حقق النجاح والغاية منه وخاصة تزامنه مع إقامة معرض فود إكسبو والمعرض الطبي حيث تعرف أصحاب الفعاليات المشاركة في هذه المعارض على شركات الشحن العاملة والخيارات المتاحة للنقل الداخلي والخارجي مضيفاً إن المعرض شكل فرصة لإيصال المشاكل التي تعاني منها الشركات.

وأشار الصيرفي إلى أن الجمعية بالتشارك مع اتحاد شركات الشحن بصدد إقامة دورات بمساعدة مدربين من الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات للتعريف بما هو مطلوب من شركات الشحن وتطبيق هذه التعليمات بما يسهل حركة الشحن مؤكداً ضرورة تواجد مندوب لقطاع الشحن في كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية لأن الشحن والنقل عصب الحياة الاقتصادية.

من جهته قال رئيس الوفد الأردني ضيف الله أبو عاقولة إن الغاية من زيارة المعرض التعرف على المشاركين فيه والتجار الذين يشحنون بضائعهم عبر الأراضي الأردنية لتقديم كافة التسهيلات والتعاون في حال رغبتهم بالشحن عن طريق ميناء العقبة بما يحقق الفائدة المشتركة للأردن وللتاجر السوري.

بدوره ممثل الوفد العراقي جاسم النعيمي أكد اهتمام الوفد بالمواد الغذائية والتغليف والتخليص الجمركي لافتاً إلى عقد لقاء مع إحدى الشركات التي قدمت عروضاً يتم مناقشتها حالياً.

يذكر أن المعرض الذي اختتم اليوم شاركت فيه نحو أربعين شركة شحن وتخليص جمركي وتم بتنظيم من شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع وزارة النقل والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني.

مهران معلا

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