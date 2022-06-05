سيناتور روسي: انتصار روسيا أصبح واضحاً للدول الغربية

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن انتصار القوات الروسية في أوكرانيا أصبح واضحاً للغرب وليس لنظام كييف فقط.

وقال بونداريف في قناته على موقع تلغرام اليوم “إن انتصارات العسكريين الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أصبحت أكثر وضوحاً ليس فقط لنظام كييف إنما للدول الغربية أيضاً وإن إخفاء الحقيقة أصبح غير مجد” مؤكداً أن تطهير جمهوريتي دونباس من النازيين بشكل كامل يقترب من نهايته وأن التشكيلات الأوكرانية المسلحة مجبرة على الاستسلام بسبب وضعها الميؤوس منه.

ولفت إلى أن القوات الروسية تطوق قوات العدو في منطقة صغيرة وتقطع طرق إمدادهم بالموارد اللازمة وتحرمهم من فرصة تلقي التعزيزات أو حتى الانسحاب مشيراً إلى أن هذا التكتيك يسهم في الحد بشكل كبير من سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية والاجتماعية.

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