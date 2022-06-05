مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة جنوب المدينة واعتدت على مركبات الفلسطينيين بالحجارة ما أدى إلى حدوث أضرار مادية.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أهالي قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية فيما هاجم مستوطنون آخرون مركبات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

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