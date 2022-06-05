الاتحاد الروسي: إغلاق دول أوروبية أجواءها أمام طائرة لافروف عقدة نقص سياسي

موسكو-سانا

اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين أن رفض بعض الدول الأوروبية السماح لطائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف عبور أجوائها إلى صربيا مؤشر إلى عقدة نقص سياسي.

ونقلت روسيا اليوم عن كاراسين قوله في قناته على موقع تلغرام “إن رفض بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية السماح لطائرة لافروف بالعبور إلى صربيا يثير الكثير من المشاعر من بينها أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحصار المادي للتواصل بين الممثلين الروس والشركاء الأجانب سيعزز إجماع الموقف الأوروبي تجاه روسيا”.

وأضاف كاراسين: “في الواقع هذا مؤشر إلى عقدة الدونية السياسية”.

وكانت السفيرة الروسية في بلغاريا صوفيا إليونورا ميتروفانوفا أكدت في وقت سابق أن بلغاريا رفضت توفير ممر جوي لطائرة لافروف.

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