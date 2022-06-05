برلماني أوروبي: تزويد سلطات كييف بالأسلحة يزيد من التوترات في أوروبا

باريس-سانا

انتقد عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني تزويد الدول الأوروبية سلطات كييف بالأسلحة لأنه يزيد من التوترات في القارة الأوروبية ويلحق الضرر بجميع الأطراف.

وقال مارياني في حوار مع صحيفة فالور اكتويال الفرنسية “إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خدع الدول الأوروبية من اجل تزويد بلاده بالأسلحة وخلق عن عمد بؤرة توتر جديدة في أوروبا التي أصبحت الآن جاهزة للانتحار الاقتصادي والجيوسياسي من أجل إرضائه”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر في وقت سابق من أن موسكو ستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن في حال تم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

من جهته أعلن وزير الاقتصاد السويسري جي بارميلين أن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية السكان في دونباس لم تحقق أهدافها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن الأوروبيين يعانون من التضخم والتدهور في مستوى معيشتهم نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا محذراً من أن الكثير منهم سيواجهه الفقر.

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