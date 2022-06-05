SCS-NET

بوتين: في حال تزويد واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى فإن روسيا ستوجه ضربات ضد مرافق لم تستهدفها من قبل

2022-06-05

انظر ايضاً

وكالات: ثلاثة قتلى و11 جريحاً في إطلاق نار في أحد شوارع فيلادلفيا الأمريكية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved