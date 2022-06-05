بوتين: في حال تزويد واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى فإن روسيا ستوجه ضربات ضد مرافق لم تستهدفها من قبل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك بمهرجان السفارات الأجنبية في براغ
2022-06-05
على هامش أسبوع الفيلم السوري في بغداد… صالون ثقافي للدراما السورية
2022-06-04
انطلاق فعاليات أسبوع السينما السورية في بغداد
2022-06-04
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا تحتفل بذكرى تأسيسها… حداد: نقدر دعمها لسورية
2022-06-04
مسؤول إيراني: إيران ستستمر بدعم سورية في مواجهة العدوانية الغربية
2022-06-03
المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين يدين اعتداءات ميليشيا (قسد) على الصحفيين
2022-06-03
جمعية الصداقة العربية النمساوية: أمريكا تسرق النفط السوري بانتهاك صارخ للقانون الدولي
2022-06-03
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2022-06-05
مع الزهور اللاذقية أجمل … معرض الزهور الـ 33 في حديقة البطرني
2022-06-04
إخماد حريق أشجار وأعشاب يابسة في حي البياضة بمدينة حمص
2022-06-04
الخارجية: التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية
2022-06-04
وزير الداخلية: عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كل المعلومات
2022-06-04
التراث والفن في رحاب الطبيعة بمهرجان الربيع البيئي السياحي بالسويداء
2022-06-04
المقداد خلال لقائه بلاسخارت: ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس
2022-06-04
رياضة
التعادل يسود قمة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم
2022-06-04
خسارة مفاجئة لإنكلترا في مستهل مشوارها بدوري الأمم
2022-06-04
فوز فريق شركة الكهرباء ببطولة كأس الشهيد بكرة القدم بالسويداء
2022-06-04
ألميريا الإسباني يجدد عقد رودريغو إيلي
2022-06-04
البولندية شفيونتيك تتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2022-06-04
رونالدو يتوج بجائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد
2022-06-04
برونزية لسورية في بطولة العالم للمواي تاي
2022-06-04
اقتصاد
تراجع قياسي لسعر بيتكوين
2022-06-05
افتتاح معرض فود إكسبو للصناعات الغذائية في مدينة المعارض بدمشق
2022-06-04
مسؤول ألماني: حظر الغاز الروسي يلحق الضرر باقتصاد أوروبا
2022-06-04
معرض حلب الدولي الرابع يواصل فعالياته وحسومات كبيرة للمتسوقين
2022-06-04
مهرجان التسوق (صنع في سورية) في بانياس ينطلق غداً
2022-06-04
ورشة أمل بلشة في طرطوس.. نموذج لدمج النشاط الاقتصادي بالعمل الإنساني
2022-06-04
دورة تدريبية حول مفهوم التسويق لمنتجات المرأة الريفية في ريف دمشق
2022-06-04
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2022-06-05
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