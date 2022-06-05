إصابة فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى مع ساعات الصباح الأولى وانتشرت في ساحاته ومنعت دخول الرجال تحت سن الـ 45 إليه وحاصرت المصلين الفلسطينيين داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية.

كما كثفت وجودها على طول مسار المستوطنين لتأمين اقتحاماتهم التي بدأت عند الساعة السابعة صباحاً وسط إطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من ساحات الأقصى .

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