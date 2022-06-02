خطيب زادة: الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يملك أسلحة نووية

طهران-سانا

جددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن الكيان الصهيوني هو الوحيد الذي يملك أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويرفض معاهدة حظر الانتشار النووي “ان بي تي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة له على تويتر اليوم “إن العدو الإسرائيلي هو العدو الأول للاتفاق النووي ونحن نعرف هذا والعالم يعرف ذلك أيضاً لكن الوقت قد حان لتكف الترويكا الأوروبية وأميركا عن التظاهر بالنوم والتعامي عن هذه الحقيقة”.

وأضاف خطيب زاده إنه بإمكان الغرب السعي وراء خيار الدبلوماسية أو التصرف في الاتجاه المعاكس والإيرانيون مستعدون لكلا الأمرين.

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