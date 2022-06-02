نواب أمريكيون يسعون لوقف دعم النظام السعودي في حربه على اليمن

واشنطن-سانا

كشفت رويترز أن نحو 50 عضواً في مجلس النواب الأمريكي قدموا مشروع قرار اليوم يهدف إلى إنهاء أي مشاركة أمريكية مع النظام السعودي في حربه على اليمن مع مخطط للقيام بإجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذا الإجراء سينهي تبادل معلومات المخابرات والتي تمكن النظام السعودي من شن ضربات هجومية وكذلك الدعم اللوجيستي لتلك الضربات ويمنع تكليف أفراد أمريكيين بمرافقة قوات النظام السعودي المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن رسمي مسبق من الكونغرس إضافة إلى أمور أخرى.

وأضافت الوكالة إنه بينما يعتبر العديد من المشرعين الأمريكيين السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط إلا أن أعضاء في الكونغرس ينتقدون منذ فترة طويلة تورطها في العدوان على اليمن.

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