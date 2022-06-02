شهيد وإصابة ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب ستة آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين بأعداد كبيرة وسط انتشار القناصة على أسطح المنازل وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد الشاب بلال عوض كبها “24 عاماً” وإصابة ستة آخرين بينهم ثلاثة في حالة الخطر.

والشهيد كبها هو الشهيد الثالث الذي يرتقي خلال أقل من 24 ساعة بعد استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة “31 عاماً” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل وياسر عطية المصري “41 عاماً” من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أيار الماضي.

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