سلوتسكي يتوقع انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون إلى روسيا في تموز القادم

موسكو-سانا

توقع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في وقت واحد.

وقال سلوتسكي في مقابلة مع وكالة نوفوستي: “يمكن إجراء استفتاء على دخول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة خيرسون في وقت واحد” مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من تموز القادم.

وأضاف سلوتسكي إن روسيا تمتلك موارد كافية لضمان إدراج كيانات جديدة في تكوينها.

يذكر أن خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية وتم تحرير مناطق كبيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency