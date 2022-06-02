أشتيه: صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه تأكيده أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته يشجعه على التمادي في ارتكابها.

وأوضح اشتيه وفقاً لوكالة وفا أن اغتيال قوات الاحتلال اليوم للشابة الفلسطينية غفران وراسنة 31 عاماً بدم بارد عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية يأتي تكريساً لازدواجية المعايير الدولية تجاه جرائم الاحتلال الممنهجة مشدداً على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من بيانات الإدانة والشجب إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق الاحتلال.

ولفت أشتيه إلى أن مصادرة سلطات الاحتلال لأراضي الفلسطينيين في بلدة مسافر يطا والتهجير القسري لهم هدفه إفراغ البلدة من سكانها وإحلال المستوطنين مكانهم ضمن مخططات الاحتلال التهويدية والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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